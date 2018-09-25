هواوي تستعد بقنبلة جديدة لضرب أحدث إصدارات الأيفون

تخطط هواوي خلال الأيام المقبلة لطرح أحدث هواتفها والذي يعتبره خبراء التكنولوجيا ضربة قاتلة لهواتف "آبل" الجديدة فى اطار المنافسة الشديدة بين الشركتين.



حيث أوضحت تقارير صحفية عن إمكانيات الهاتف الجديد لهواوي وهو "ميت 20 برو" فالهاتف مزود بـ 3 كاميرات خلفية وفلاش، ووضعهم على شكل مربع، وسيتم طرح الهاتف الجديد بـ 3 ألوان مختلفة، وهم الأسود والأزرق الفيروزي.



ويتوقع تقنيون بقيام الشركة بدمج بصمة الأصبع وفي اللمسية بالكامل للشاشة الأمامية، وليست بالخلف كما هو موجود في أجهزتها الحالية، وتوضح الصور المسربة أن "هواوي ميت 20 برو" سيأتي بشاشة لمسية "سوبر أموليد" بقياس 6.3 بوصة، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك"الروسية.



ومن ضمن مميزات الهاتف أنه يتمتع بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، وبطارية قوية تصل قدرتها إلى 4200 ميللي أمبير في الساعة.

