ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

حقيقة شكوى بتروجت لاتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
يسري غازي
أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عدم وصول أى شكاوى أو اعتراضات من جانب مجلس إدارة نادى بتروجت ضد طارق مجدى، حكم الساحة.

وترددت أنباء عن تقديم مجلس إدارة بتروجت شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام ضد الحكم طارق مجدي، الذي أدار مباراة فريقهم أمام الجونة في الجولة السابعة للدوري الممتاز، لشعورهم بتعرض الفريق البترولى لظلم شديد من قبله، ما تسبب في خسارة اللقاء بهدفين مقابل هدف، إلى جانب أن قرارات الحكم أثرت على سير ونتيجة المباراة.

وقال المصدر ذاته إن الخلاف كان على ركلة الجزاء التى اعتبرتها لجنة الحكام صحيحة، لذا لا يوجد أى سبب لفتح تحقيق فى الأمر أو التعليق على القرار من الأساس.

ترشيحاتنا

3 جرائم قتل نفس بسبب مصروفات البيت وأزمة نفسية وتدمير سيارة الأم

أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

اختيارات راموس للثلاثي الأفضل في العالم.. محمد صلاح عدوه اللدود

نائب: الاقتصاد سيتحسن عند اكتمال برنامج التمويل من صندوق النقد

مدبولى يلتقي رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب للاتفاق على أجندة دور الانعقاد القادم

البحوث الإسلامية تكشف عن حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة

وكالة أمريكية: مصر تنوي اقتحام أسواق آسيا والترويج لبرنامجها الإصلاحي

طفلة صينية تتبرع لأمها بنخاع العظم لإنقاذ حياتها

خريطة لأهم 10 جماعات عربية في الأحواز.. يعانون من تمييز وعنصرية النظام الإيراني منذ عام 1925.. مخططات فارسية مبيتة لابادتهم

بعثة النادي الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى لبنان

صحيفة روسية: S-300 قادرة على التصدي لمائة صاروخ وطائرة إسرائيلية مرة واحدة

رئيس الوزراء: بدء تشغيل 50 أتوبيسًا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة لخدمة الإسكان الاجتماعى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟