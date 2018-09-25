حقيقة شكوى بتروجت لاتحاد الكرة ضد الحكم طارق مجدي

أكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، عدم وصول أى شكاوى أو اعتراضات من جانب مجلس إدارة نادى بتروجت ضد طارق مجدى، حكم الساحة.





وترددت أنباء عن تقديم مجلس إدارة بتروجت شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ولجنة الحكام ضد الحكم طارق مجدي، الذي أدار مباراة فريقهم أمام الجونة في الجولة السابعة للدوري الممتاز، لشعورهم بتعرض الفريق البترولى لظلم شديد من قبله، ما تسبب في خسارة اللقاء بهدفين مقابل هدف، إلى جانب أن قرارات الحكم أثرت على سير ونتيجة المباراة.وقال المصدر ذاته إن الخلاف كان على ركلة الجزاء التى اعتبرتها لجنة الحكام صحيحة، لذا لا يوجد أى سبب لفتح تحقيق فى الأمر أو التعليق على القرار من الأساس.