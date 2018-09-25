إضافة 220 ألف مستفيد على البطاقات التموينية فى القليوبية

أكد عربى عبد الحليم وكيل وزارة التموين بالقليوبية، أن مكاتب التموين المنتشرة بجميع مدن وقرى ومراكز المحافظة، والتى يبلغ عددها 68 مكتبا، قد استقبلت 26112 مواطنا لإضافة 43100 مستفيد جديد من أبناء المحافظة فى الأسبوع السادس من المدة التى حددها قرار وزير التموين الدكتور على المصيلحى.



وأضاف وكيل الوزارة أنه وصل إجمالى إضافة المواليد على البطاقات التموينية خلال الاسابيع الخمسة الأولى من قرار وزير التموين أكثر من 140 ألف مواطن بإضافة ما يزيد عن 220 ألف مستفيد جديد.



وأشار الى أن مكاتب المحافظة تقدم جميع التسهيلات للمواطنين للانتهاء من عملية تقديم الأوراق للاستفادة من الخدمة وتفعل جميع القرارات التى أعلنها وزير التموين للتسهيل على المستفيدين من قرار إضافة المواليد الجدد على البطاقات.

