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حوادث

إصابة 7 أشخاص فى مشاجرة بين عائلتين فى الطود بكوم حمادة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:18 ص
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
جمالات الدمنهورى
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من السيطرة على مشاجرة نشبت بين طرفين بقرية الطود بمركز كوم حمادة، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة بحدوث مشاجرة بناحية قرية الطود بدائرة المركز وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من: طرف أول "إسماعيل م ي" 34 سنة موظف، "حمدى ب ي" 37 سنة موظف، "محمد ح ي" 32 سنة فلاح، و"أحمد ا ي" 50 سنة فلاح مصابين بـ"جروح وكدمات بالرأس والجسم".

طرف ثان: "أحمد م ع" 40 سنة، "قطب ا ع" 55 سنة جزارن مصابان بـ"جروح وكدمات بالرأس والساعدين" وجميعهم مقيمين بذات الناحية لخلافات بينهم بسبب الجيرة .. قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها.

كما نتج عن ذلك إصابة المدعو "محمد ع ش" 38 سنة عامل ومقيم بذات الناحية حال تدخله لفض المشاجرة بين الطرفين بـ"سحجات وجروح بالرأس" وتم نقل المصابين لمستشفى كوم حمادة العام.. وتم إسعافهم وغادروها عدا الأول من الطرفين وتم تحويلهما لمستشفى إيتاى البارود العام لاستكمال العلاج.. تحت الحراسة اللازمة.

وبسؤال طرفي المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم.. وتعينت الخدمات الأمنيه اللازمة لملاحظة الحالة.. تحرر المحضر اللازم المركز.. وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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