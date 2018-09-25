ألمانيا: إستراتيجية أمريكا بالضغط على إيران تهدد بالتصعيد في المنطقة

ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن استراتيجية الولايات المتحدة التي تفرض أقصى ضغط على إيران لن تجدي بمفردها وتهدد بتصعيد في المنطقة.



وأضاف ماس بعد اجتماع شاركت فيه كلا من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران في نيويورك، الاثنين، لمناقشة اتفاق إيران النووي: "إذا تشددت المواقف لن تكون الأمور أفضل أو أسهل وإنما ستكون أكثر خطورة وصعوبة بكثير".



كانت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي اتفقت على مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران رغم الشك في إمكانية ذلك، إذ من المقرر أن تستأنف العقوبات الأمريكية التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.