ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ألمانيا: إستراتيجية أمريكا بالضغط على إيران تهدد بالتصعيد في المنطقة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
رويترز
ذكر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن استراتيجية الولايات المتحدة التي تفرض أقصى ضغط على إيران لن تجدي بمفردها وتهدد بتصعيد في المنطقة.

وأضاف ماس بعد اجتماع شاركت فيه كلا من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران في نيويورك، الاثنين، لمناقشة اتفاق إيران النووي: "إذا تشددت المواقف لن تكون الأمور أفضل أو أسهل وإنما ستكون أكثر خطورة وصعوبة بكثير".

كانت الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي اتفقت على مواصلة العمل للحفاظ على التجارة مع طهران رغم الشك في إمكانية ذلك، إذ من المقرر أن تستأنف العقوبات الأمريكية التي تكبل مبيعات النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل.

ترشيحاتنا

ضبط ربة منزل قبل سرقتها شقة بالوراق

صحيفة روسية: S-300 قادرة على التصدي لمائة صاروخ وطائرة إسرائيلية مرة واحدة

ماذا يحدث للجسم عند تناول البرغل؟

صابرين تعود للغناء

بعثة النادي الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى لبنان

مدرب كرواتيا يوجه رسالة خاصة لمودريتش بعد تتويجه بجائزة الأفضل

البحوث الإسلامية تكشف عن حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة

لجنة الفتوى: خطبة الرجل للمرأة المطلقة حرام في هذه الحالة

وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

الأرصاد تحذر من أمطار خلال 48 ساعة.. فيديو

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

اختيارات راموس للثلاثي الأفضل في العالم.. محمد صلاح عدوه اللدود

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟