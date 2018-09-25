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شاهد.. السيسي في الأمم المتحدة على مدار 5 سنوات ورسائل مهمة في خطاباته

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:11 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قدم برنامج "صباح البلد" بفضائية "صدى البلد" اليوم، الثلاثاء، تقريرا كاملا حول مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات منذ توليه رئاسة الجمهورية.

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى اجتماعات الأمم المتحدة الـ73، التى تبدأ فعالياتها اليوم، وتعد هذه الزيارة هى الخامسة من نوعها إلى المنظمة الدولية.

ويعتبر الرئيس السيسى، بهذه المشاركة، أول رئيس مصرى يحضر 5 دورات متتالية لاجتماعات الجمعية العامة، بل إن زيارات الرئيس الخمس للأمم المتحدة يفوق عددها مجموع زيارات جميع قادة مصر إليها منذ إنشاء المنظمة الدولية.

وأبرزت الـ4 خطابات السابقة للرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الأمم المتحدة، مدى اهتمامه بالقضاء على الإرهاب، سواء داخل مصر، أو فى الدول العربية، وضرورة تكاتف العالم لمحاربته، بالإضافة إلى أن مصر دولة كبيرة في المنطقة وعليها تحمل عبء تحقيق السلام الشامل فى الشرق الأوسط، كما تطرق إلى الحديث عن الأوضاع فى سوريا والعراق وليبيا، والقضية الفلسطينية وضرورة حلها.

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