مقتطفات من مقالات صحف اليوم.. فاروق جويدة يكتب عن تفرد هيكل.. زين الدين يناقش قضية الفساد في المنوفية.. ودويدار يتحدث عن الصراع الجديد بالساحة السورية

جلال دويدار يكتب: أخيرا وقعت إسرائيل فى شر أعمالها بامتلاك سوريا لصواريخ "إس 300"

فاروق جويدة يكتب: وكان هيكل متفردا

سليمان جودة يتحدث: إنفاق مختلف!

وجدى زين الدين يكتب: فساد فى المنوفية

"الأهرام"

"الأخبار"

"المصرى اليوم"

استعرضت مقالات الصحف الصادرة اليوم، الثلاثاء، الكثير من الموضوعات المهمة سواء المتعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، ومن أهم تلك الموضوعات الصراع السوري والقضاء على الفساد وذكرى ميلاد هيكل.تحدث الكاتب الصحفي فاروق جويدة فى مقاله عن ذكرى ميلاد الأستاذ هيكل، وعبورها فى صمت دون الحديث عنه فى أي من البرامج، أو عرض حوار مسجل له من حوارته على إحدى الشاشات، المليئة بصخب مجنون أفقدها القدرة على استعادة ذكرى ميلاد ظاهرة فريدة بكل ما يعنى التفرد، وبما يليق به اسما ودورا وتاريخا.يرى جلال دويدار أن الصراع على الساحة السورية سيدخل منحنى جديدا وخطيرا الفترة المقبلة، نتيجة لإيمان وإدراك القيادة الروسية بمسئولية إسرائيل عن إسقاط طائرتها العسكرية، وتعمدها ذلك، وإفراج الكرملين عن صفقة الصواريخ "إس 300" المتطورة والمضادة للطائرات، والتى كانت قد أحجمت عن تسليمها لسوريا استجابة للضغوط الإسرائيلية، متسائلًا: "هل يمكن أن يكون فى هذا التطور نهاية لبطلجة هذا - النتنياهو - والذى أصبح عليه أن يدفع ثمن جرائمه المرتكبة والتى لا يزال يرتكبها فى المنطقة العربية؟".طالب الكاتب وجدي زين في مقاله بالقضاء على الفساد لأنه الوجه الآخر للإرهاب، مشيرًا إلى فساد المحليات، مؤكدا أن الجميع بانتظار صدور قانون المحليات الجديد ليكون رادعا لكل من تسول له نفسه أن يلعب بمصير هذا البلد، متطرقًا إلى زيارة المهندسة منى الطورى، وزوجها الدكتور أسامة شعلان، لمطالبته بعرض استغاثتهم على المحافظ الحالى للمنوفية اللواء سعيد عباس، لإنقاذهما من مسئولين حاليين يتبعون نفس سياسة المحافظ السابق والمتهم بالفساد، للاستيلاء على قطعة أرض لا تخصهم، من ميراثها أبا عن جد بزعم أنها لا تملكها، على الرغم من تقديمها كل مستندات الملكية، والتى تفيد بمغالطة المحافظة ومخالفة القانون، معتقدًا أنه لن يتوانى عن نصرة الحق وأصحابه.بدأ سليمان جودة مقاله بأن للدكتور معيط، وزير المالية، رأيا آخر فى تشبيه التفاحة والبرتقالة، والذى كان قد ضرب به المثل قبل أيام، وهو يتعرض لقضية الضريبة العقارية، موضحا أن المقارنة بين مصر، وباقى الدول التى يؤدى مواطنوها هذه الضريبة، غير واقعية، لتلقى هؤلاء المواطنين خدمات عامة ممتازة مقابلها.وقال جودة إن الوزير اعترف في خطاب له، بأن الضريبة بالعموم يجب أن يكون لها عائد ملموس فى واقع المجتمع الذى يسددها، وهو ما تسعى إليه الدولة حاليا، وبعدها سارع ليقول: "المشروعات الكبيرة والخدمات العامة، والتى تقدمها الحكومات المتعاقبة للمواطنين، إنما يجرى تمويلها فى الأساس من عائد الضريبة بكل أنواعها".