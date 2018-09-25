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مرأة

أطعمة لزيادة تركيز طفلك وصحة جهازه العصبي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:12 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
مع بداية الدراسة هناك أطعمة عديدة يجب أن تكون على مائدة طفلك تعمل على زيادة تركيزه وصحة الجهاز العصبي لديه، إليك أبرز تلك الأطعمة التي يقدمها موقع "بولد سكاي" الهندي.

-عين الجمل: يعمل على تقوية الذاكرة ويحسن الانتباه والاستيعاب بشكل كبير، وتحتوي الحبة على نسبة كبيرة من الفيتامينات والألياف الغذائية التي تحسن القدرات الذهنية وتفيد كثيرًا الجهاز العصبي.

-الخضروات الورقية الطازجة: تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز القدرة على التذكر والحد من النسيان، وتحتوي على نسبة عالية من المعادن التي تعمل على خلايا المخ وتنشيط الذاكرة بشكل كبير.

-الشوكولاتة: تسهم في تقوية الذاكرة التي تعزز من تدفق الدم إلى خلايا المخ.

- السلمون: غني بمضادات للأكسدة التي تعمل على تجديد الخلايا العصبية وتقوية أنسجة المخ وإصلاح التالف منها.

-الأفوكادو: يحسن القدرات العقلية وزيادة التركيز وتنشيط الذاكرة والقدرة على الاستيعاب والإدراك.

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