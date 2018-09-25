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أخبار العالم

دبى تمنح مليون درهم لدعم صندوق التضامن الاجتماعي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:15 ص
صدى البلد
شيرين عادل

منحت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي مليون درهم إلى هيئة تنمية المجتمع لدعم صندوق التضامن الاجتماعي التابع للهيئة وذلك في إطار مبادرات المؤسسة الخيرية في "عام زايد" وانسجاما مع استراتيجيتها لدعم بناء المجتمع المتلاحم.

ونشرت الصفحة الرسمية لوكالة أنباء الإمارات عبر " تويتر " تفاصيل الأمر والذى أكد بدوره الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر على أن الفرص متاحة أمام الجميع من الأفراد والمؤسسات للمساهمة في دعم بناء مجتمع متلاحم متماسك في دولة الإمارات من خلال توحيد جهود العمل الخيري والإنساني والمجتمعي لتمكين الشرائح التي تحتاج إلى العون والمساندة لتعزيز شعورها بالانتماء والأمان لما فيه سعادة الفرد والمجتمع على حد سواء.

من جانبه أشاد سعادة سعيد الطاير ، المدير التنفيذي لقطاع التخطيط والتطوير الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع ورئيس صندوق التضامن الاجتماعي بالمساهمة التي قدمتها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي لدعم تحقيق رسالة صندوق التضامن الاجتماعي المتمثلة في تحقيق العيش الكريم للفئات المحتاجة ومد يد العون للأسر ذات الدخل المنخفض ممن يحتاجون إلى دعم الصندوق.

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