اسعار اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 25 سبتمبر 2018، مقابل الجنيه، فسجل سعر اليورو بالبنك الأهلي نحو 20.6827 جنيه للشراء و21.0348 جنيه للبيع، وبلغ أعلى سعر للعملة الأوربية ببنك مصر إيران للتنمية بسعر 21 جنيها، فيما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أيضا ليسجل نحو 23.3037 جنيه للشراء و23.7485 جنيه للبيع.



فيما سجل بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB أقل سعر بيع للعملة الأوروبية بنحو 20.85 جنيه، فيما بلغ سعر ذات العملة في البنك المركزي المصري نحو 20.9827 جنيه للشراء و21.0148 جنيه للبيع بانخفاض طفيف عن سعره بذات البنك أمس، الاثنين.



واستقرت أسعار العملات العربية اليوم، فسجل الريـال السعودي نحو 4.7598 جنيه للشراء، و4.7865 جنيه للبيع، وذلك بالبنك الأهلي المصري أيضا، وبلغ أعلى سعر له ببنك "أس اتش بي سي" نحو 4.78، فيما بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 4.84 جنيه للشراء و4.88 جنيه للبيع.