ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الهيروين بشبرا الخيمة

تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم نصف كيلو هيروين، وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بضبط كل من المدعو "أ. س" و"ج. ك"، عاطلين، وتبين تكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة.



وضبط بحوزتهم 550 جراما من مخدر الهيروين، و23 قرصا مخدرا، و4 طلقات خرطوش، ومبلغ مالي 1480 جنيها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

