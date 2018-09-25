ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى الهيروين بشبرا الخيمة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:17 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم نصف كيلو هيروين، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم أحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بضبط كل من المدعو "أ. س" و"ج. ك"، عاطلين، وتبين تكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة.

وضبط بحوزتهم 550 جراما من مخدر الهيروين، و23 قرصا مخدرا، و4 طلقات خرطوش، ومبلغ مالي 1480 جنيها، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بالواقعة والمبالغ المالية حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ترشيحاتنا

خليط طبيعي يخلصك من آلام الأسنان مثل المسكن

رئيس الوزراء: بدء تشغيل 50 أتوبيسًا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة لخدمة الإسكان الاجتماعى

هواوي تستعد بقنبلة جديدة لضرب أحدث إصدارات الأيفون

محكمة النقض تودع أسباب تأييدها براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع

البيت الأبيض: ترامب أشاد بجهود الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب

صابرين تعود للغناء

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

مصادر سورية: مقتل 77 من قسد مقابل 134 داعشيا فى الاشتباكات خلال الشهر الجاري

متحدث البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

مي كساب تهنئ زوجها أوكا على أغنيته الجديدة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟