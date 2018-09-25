حفل تكريم محمد صلاح.. إيتو: ميسي الأفضل والفرعون حصل على مكافأة

حفل تكريم محمد صلاح علق عليه الكاميروني صامويل إيتو، مهاجم برشلونة السابق وقطر القطري الحالي، حيث يرى أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، يظل أفضل لاعب في العالم، رغم عدم ترشحه للقائمة النهائية لجائزة "The Best" هذا العام.



وتوج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط وسط ريال مدريد بالجائزة، خلال الحفل الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن، أمس الاثنين.



وقال إيتو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "ميسي بالنسبة لنا سيظل أفضل لاعب في العالم في كل العصور".



وأضاف: "بعض الأشخاص هم من اختاروا الثلاثة في القائمة النهائية، ولكن هذا لا يغير حقيقة أن كثيرا من الناس مثلي بالنسبة لهم ميسي هو الأفضل في كل الأوقات".



وعن تواجد المصري محمد صلاح في القائمة النهائية، علق: "صلاح ظهر بشكل جيد في الموسم الماضي، وتمت مكافأته بالاعتراف بما قدمه".