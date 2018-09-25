ضبط 170 ألف قطعة حلوى فاسدة داخل مصنع بأكتوبر.. صور

كشفت مباحث تموين الجيزة عن مصنع لتصنيع حلوى الاطفال من خامات رديئة ودون إشراف صحي مما يهدد حياة الأطفال، ونجحت في إلقاء القبض على المدير المسئول بالمصنع وضبط 12 طن ونصف من مستلزمات الإنتاج، و170 ألف قطعة جاهزة من حلوى الأطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي.



ووردت معلومات إلى العميد مصطفي بكري مدير إدارة مباحث تموين الجيزة بقيام تاجر بإدارة مصنع بأكتوبر لإنتاج حلوى ومواد غذائية للأطفال دون ترخيص باخطار اللواء الدكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، أمر باتخاذ الاجراءات اللازمة بمداهمة المصنع بعد استئذان النيابة العامة.



انتقلت قوة أمنية من مباحث تموين الجيزة بمرافقة لجنة من الصحة وتم مداهمة المصنع وعثر بداخله على كميات كبيرة من المصاصات المعدة للبيع علي تجار الجملة وترويجها بالأسواق مستغلة بداية الموسم الدراسي وإقبال الأطفال عليها.



وتبين أن صاحب المصنع يطبع ملصقات بماركات وهمية للمنتجات وتحمل عناوين وهمية للتضليل، وتم ضبط 12 طن ونصف من مستلزمات الإنتاج والخامات والسكر و170 ألف قطعة معدة للبيع والقي القبض علي المدير المسئول بالمصنع وتحريز الكميات المضبوطة من المنتجات النهائية ومعدات التصنيع ومستلزمات الانتاج من خامات رديئة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.



تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث إلى النيابة العامة للتحقيق.