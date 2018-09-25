محافظ الدقهلية يعلن عن تحصين 78113 رأس ماشية

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، الثلاثاء، عن استمرار حملات التحصين الوقائي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بمختلف وحدات ومراكز المحافظة، مؤكدًا على عدم وجود حالات اشتباه إصابة.



يأتي ذلك بناء على التقرير الذي عرضه الدكتور عبد المنعم المنجى، وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، في إطار الحملة القومية التي بدأت منتصف سبتمبر الجاري، وأضاف التقرير أنه تم تحصين 78113 رأس ماشية حتى السبت الماضى.



وأكد المحافظ، على أهمية قيام مديرية الطب البيطري بتحصين الماشية بصفة دورية للوقاية من مختلف الأمراض المحتملة، ومتابعة ومراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتنسيق مع الإدارات البيطرية والوحدات المحلية ،كما تقوم لجان الإرشاد بعقد ندوات التوعية لأصحاب المزارع والمربين بأهمية التحصينات والتعريف بمختلف الأمراض الوبائية.



وشدد شاروبيم، على ضرورة المتابعة المستمرة لمزارع الدواجن وإعطاء التطعيمات والتحصينات اللازمة ومختلف أنواع مزارع الثروة الحيوانية لمكافحة أي أمراض قد تؤثر عليها أو على صحة المواطنين.