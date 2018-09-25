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أخبار البلد

حسين زين يشارك في ملتقى قادة الإعلام العربي بالإمارات

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:18 م
حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
أحمد سالم
يشارك حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في ملتقى قادة الإعلام العربي بدولة الإمارات العربية والذي يستضيفه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة فى دورته الخامسة فى الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر الجارى.

ويناقش الملتقى عدة محاور مهمة بهدف تفعيل دور الإعلام العربي لمواجهة تحديات المرحلة والتغيرات التي طرأت على الساحة الإعلامية، حيث يواكب الملتقى الكثير من الأحداث التي تخص الإعلام العربي ومن المحاور التي يناقشها الملتقى مسارات التنمية فى المؤسسات الإعلامية وتنمية قدرات ومهارات الإعلاميين ودور المؤسسات في تطوير صناعة الإعلام، والمسؤولية الاجتماعي، والتطورات الحديثة فى الإعلام.

كما يبحث حسين زين خلال مشاركته بالملتقى سُبل تفعيل وتنشيط التعاون الإعلامي مع الأشقاء بالإمارات وأيضا مع قادة الإعلام المشاركين من مختلف الدول العربية.

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