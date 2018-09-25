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أخبار البلد

ماعت تشارك في دعم فلسطين من خلال مداخلتين شفويتين بمجلس حقوق الإنسان

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:40 م
صدى البلد
أماني نوار
بذلت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جهدا كبيرا في دعم القضية الفلسطينية خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان المتعلقة ببند 7 الخاص بالأراضي الفلسطينية المحتلة . من خلال مداخلتين شفويتين.

أعربت ماعت، عن أسفها بسبب المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وغزة جراء الممارسات الإسرائيلية اليومية التي تجسد أبشع انتهاكات حقوق الإنسان في العصر الحديث ، حيث لازالت دماء الفلسطينيين تراق بشكل يومي في الضفة الغربية وعلى السياج الحدودي مع قطاع غزة برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ولا زال الحصار الخانق المفروض على الفلسطينيين ومصادرة حق التنقل يؤدي إلى حرمان المواطن الفلسطيني من أبسط حقوقه حيث يدفع مئات الآلاف من المرضى والأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينين ثمنا فادحا لهذا الحصار الذي تمارسه.

وأوضحت أن ماعت تقدر لمجلس حقوق الإنسان مواقفه الإيجابية والعادلة فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية البشعة، إلا أن ذلك لم يؤدي إلى أي تغيير على الأرض، حيث ترفض إسرائيل الامتثال لقرارات المجلس وتمنع آلياته الخاصة من الدخول إلى الأراضي الفلسطينية بل ورفضت حضور جلسة اعتمادها للاستعراض الدوري الشامل و ترفض حضور الجلسات الخاصة ببند 7. بالاضافة الى انها تمارس انتهاكات واسعة ضد النشطاء والمنظمات والأصوات الحقوقية المنصفة، وتستغل سيطرة اللوبي الموالية لها في أوروبا والولايات المتحدة في توجيه الإعلام نحو نشر معلومات مضللة على الرأي العام في هذه الدول.

كما دعت من خلال مداخلتها إلى ضرورة اتخاذ مواقف حقوقية أكثر صرامة ضد إسرائيل ، كما دعت المؤسسة إلى ضرورة إدانة سلوك الدول التي تدعم إسرائيل بشكل واضح وفج ويتناقض مع القرارات الأممية المتواترة ، وتعيد التأكيد على ضرورة تبني مجلس حقوق الإنسان لقرار يدين الممارسات الإسرائيلية والمواقف الأمريكية الداعمة للانتهاكات الإسرائيلية وفي مقدمتها الموقف الأمريكي المتعلق بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة.

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