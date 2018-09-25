نجل خالد صالح يحيى الذكرى الرابعة لوفاة والده بكلمات مؤثرة

أحيا الفنان الشاب أحمد خالد صالح ذكرى رحيل والده الرابعة حيث نشر صورة له من طفولته مع والده الراحل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي " انستجرام ".



وكتب أحمد على الصورة، رسالة مؤثرة لوالده قائلا: "يارب ارفع اسمك وذكرك زى ما أنت دايمًا رافعنى لفوق.. الله يرحمك يا أبويا اللهم اغفر له وارحمه".



وتوفى الفنان الراحل خالد صالح يوم 25 سبتمبر 2014، بعد معاناته مع مرض فى القلب.