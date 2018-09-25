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مرأة

حاربي الاكتئاب بأربع أعشاب من مطبخك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
لمياء الياسين
قدم موقع "بولد سكاي" الهنيد، مجموعة من الأعشاب التي تساعد على محاربة الاكتئاب وتحسين المزاج بنسبة كبيرة وتحقيق الاسترخاء والتخلص من حالات القلق والتوتر منها.

- أزهار البابونج التي تعد واحدة من أبرز وأهم الأعشاب الطبيعية الشائعة جدًا في علاج حالات الاكتئاب الحادة.

- الجينسينج غنى بالعديد من مضادات الاكتئاب التى تعمل على محاربته وتحسين المزاج.

- الزعفران من أفضل الأعشاب لمقاومة الاكتئاب وتحسين المزاج.

-النعناع فكوب واحد منه يعمل على محاربة الاكتئاب المزمن ويساعد على الإحساس بالاسترخاء ومنح الهدوء النفسى.

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