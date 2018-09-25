حاربي الاكتئاب بأربع أعشاب من مطبخك

قدم موقع "بولد سكاي" الهنيد، مجموعة من الأعشاب التي تساعد على محاربة الاكتئاب وتحسين المزاج بنسبة كبيرة وتحقيق الاسترخاء والتخلص من حالات القلق والتوتر منها.



- أزهار البابونج التي تعد واحدة من أبرز وأهم الأعشاب الطبيعية الشائعة جدًا في علاج حالات الاكتئاب الحادة.



- الجينسينج غنى بالعديد من مضادات الاكتئاب التى تعمل على محاربته وتحسين المزاج.



- الزعفران من أفضل الأعشاب لمقاومة الاكتئاب وتحسين المزاج.



-النعناع فكوب واحد منه يعمل على محاربة الاكتئاب المزمن ويساعد على الإحساس بالاسترخاء ومنح الهدوء النفسى.

