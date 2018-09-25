هند صبرى تفاجئ متابعيها بإطلالة غير تقليدية.. صور

نشرت الفنانة التونسية هند صبرى صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى لموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



وأطلت هند بفستان قصير غير تقليدي، حيث تميز التصميم بقماش مزين بنقوشات الورود، واعتمد الجزء العلوى على قماش باللون الفوشيا، وهو ما منحها إطلالة مختلفة نالت إعجاب متابعيها.



وقامت الفنانة التونسية بتسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا ارتكز على الألوان الترابية، كما تزينت بمجموعة من المجوهرات المتناسقة مع إطلالتها.



