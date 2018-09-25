رئيس الوزراء: تشغيل 50 أتوبيسا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة.. ونتائج إيجابية لجهود مواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا

رئيس الوزراء:

نتائج إيجابية لجهود مواجهة السحابة السوداء بالقاهرة الكبرى والدلتا

زيادة فى المعدات المخصصة للمنظومة لتجميع قش الأرز لمنع حرقه

بدء تشغيل 50 أتوبيسًا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة لخدمة الإسكان الاجتماعى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك نتائج إيجابية للجهود المبذولة في مجال التصدي لظاهرة نوبات تلوث الهواء الحادة (السحابة السوداء)، بالقاهرة الكبرى والدلتا، وذلك وفق الخطة التنفيذية لوزارة البيئة.وأظهرت التقارير الواردة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أنه تم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، رصد عدد من الملاحظات المهمة، ومن بينها ارتفاع نسبة الحصاد لهذا العام في الفترة المشار إليها عن مثيلاتها العام السابق، حيث بلغت حوالي 54% مقابل 40% العام السابق، وهو مؤشر إيجابي حتى الآن أن يتم حصاد مساحات كبيرة من المنزرع من الأرز مع انخفاض الحرائق وتحسن في الأحوال الجوية.وكذلك ارتفاع نسب تجميع الأهالي مقارنة بما تم تجميعه من بروتوكول وزارة الزراعة نتيجة الوعي بأهمية قش الأرز وزيادة الطلب عليه كسلعة، وارتفاع نسبة ما تم تجميعه من بروتوكول وزارة الزراعة لهذا العام، حيث بلغت 21% من المستهدف تجميعه مقارنة بـ15% بالعام السابق، وذلك نتيجة زيادة عدد مواقع التجميع التي تم فتحها لهذا العام، حيث بلغت 429 موقعا مقابل 312 العام السابق.وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك زيادة فى المعدات المخصصة للمنظومة، خاصة المفارم، للوصول للحيازات الصغيرة وتمت صيانة المعدات الموجودة، ما ساعد على زيادة الجمع وانخفاض الحرائق بتلك المناطق، هذا إلى جانب إحكام السيطرة على الحرق المكشوف، حيث انخفض عدد المحاضر من 2089 لتصبح 429 محضرًا للمخالفين للقانون مقارنة بالعام الماضي، وذلك لأن معظم الحرائق ناتجة عن حرق بقايا القش والمخلفات الزراعية، وزيادة الوعي لدي المزارعين بمخاطر الحرق وأهمية الاستفادة من قش الأرز.وأشار التقرير الذي قدمته وزيرة البيئة إلى إحكام السيطرة على المناطق الصناعية، حيث زادت محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، وتم التفتيش على 2312 منشأة هذا العام بدلًا من 1998 منشأة مقارنة بالعام الماضي.وقالت "فؤاد" إنه تم استخدام أكثر من وسيلة لتلقي شكاوى المواطنين، لينخفض عدد الشكاوى إلى 72 شكوى بدلًا من 275 شكوى مقارنة بالعام الماضي، والرد والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تمت الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة بنسبة 100%، منوهة بزيادة عدد الأتوبيسات التي تم فحصها هذا العام ليصل إلى 864 أتوبيسًا مقارنة بـ 728 أتوبيسًا العام الماضي.وتمت الإشارة في التقرير إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة عدد الساعات الساكنة والخفيفة وهي المهيئة لتركيز الملوثات، إلا أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى على مدار الفترة كان في مستوى جيد طبقًا لمؤشر جودة الهواء، وكذلك تمت الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل حيود لانبعاثات الجسيمات الصلبة الكلية والغازات للشركات المرتبطة على الشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية خلال الفترة السابقة، ويرجع ذلك نتيجة للجهود والمتابعة المستمرة للشركات على مدار 24 ساعة لخفض الأحمال البيئية والتوافق مع الحدود المقررة قانونًا.وعلى جانب آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تسلمت 50 أتوبيس نقل جماعى من إجمالى 185 أتوبيسًا تم شراؤها، لتشغيلها لخدمة الإسكان الاجتماعى على وجه الخصوص بالمدن الجديدة، ويتم حاليًا تحديد المسارات والمحطات، وكذا أسعار التذاكر، لبدء التشغيل فى كل المدن، على أن يتم تسلم باقى الأتوبيسات وتشغيلها تباعًا.وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم تشغيل 4 أتوبيسات نقل جماعى لخدمة سكان الإسكان الاجتماعى و"ابنى بيتك" بمدينة أسيوط الجديدة، تلبية لمطالب السكان بضرورة توفير وسيلة نقل جماعى داخلى، مشيرًا إلى أنه سيتم نقل الركاب أيضًا إلى مدينة أسيوط.وقال مدبولي إنه سيتم أيضًا البدء على الفور فى تطوير ورفع كفاءة الطريق الرابط بين مدينتى أسيوط وأسيوط الجديدة، للإسهام فى تنمية أسيوط الجديدة، وخلخلة الكثافة السكانية بأسيوط، وهناك تكليف بسرعة الانتهاء من الأعمال.وبشأن الشكوى من عدم إضاءة الشوارع فى منطقة "ابنى بيتك"، تم البدء على الفور فى أعمال صيانة أعمدة الكهرباء، لإنارة جميع الشوارع.وشدد رئيس مجلس الوزراء على أنه كلف أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء بمتابعة الموقف التنفيذى لهذه الأعمال، وتقديم تقرير دورى بها.