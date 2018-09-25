إصابة شخصين في مشاجرة بالإسكندرية بسبب معاكسة فتاة

أصيب شخصان في مشاجرة اندلعت بين عاطل وسائق بمنطقة محرم بك، وسط الإسكندرية، بسبب قيام الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الأول.



تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محرم بك من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بمنطقة الغيط الصعيدي دائرة القسم.



بالإنتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول، "ع ع ع"، 25 عام، عاطل، مقيم شارع أبو هريرة السابق إتهامه فى 4 قضايا "بلطجة - مخدرات"، وبين طرف ثان "ا ع ا"، 37 عاما، سائق، مصاب بجروح طعنية بالفخذ الأيسر والصدر من الناحية اليمنى والعضد الأيمن والبطن من الناحية اليمنى والوجه من الجانب الأيسر، و"الطرفان مقيمان بالمنطقة محل البلاغ ".



وتبين أن المشاجرة بسبب قيام الثاني بمعاكسة إحدى الفتيات من أقارب الأول تعدي خلالها الأول على الثاني بالضرب بسلاح أبيض "سكين " كان بحوزته محدثًا إصابته المنوه عنها.



وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف، وتم نقل المصاب للمستشفى الرئيسي الجامعي للعلاج.



كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة.