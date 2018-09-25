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رياضة

مباراة بيراميدز القادمة..مواجهة سهلة أمام بتروجيت

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:41 م
صدى البلد
نور عادل
مباراة بيراميدز القادمة ستكون سهلة نسبيًا أمام فريق ينافس على صدارة ترتيب الدوري الممتاز حيث إنه سيلتقي بمنافسه فريق بتروجيت.

مباراة بيراميدز القادمة من المقرر لها أن تقام الأحد الموافق 7-10-2018 وذلك باستاد الدفاع الجوي في تمام الساعة السادسة مساءً.

مباراة بيراميدز القادمة من المنتظر أن تذاع عبر فضائية بيراميدز  وON Sport ونايل سبورت.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة وذلك بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في ثلاث مباريات.

تجدر الاشارة إلي أن إدارة نادي بيراميدز برئاسة المستشار تركي ال شيخ كانت قد قررت الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر على ان يتم تسويق اللاعبين المتميزين في الفريق في الدوريات العربية.

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