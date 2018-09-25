ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

صناع الخير والمصرف المتحد يطلقان مبادرة أولادنا في عنينا بمدارس الفيوم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:44 م
صدى البلد
أماني نوار
أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمصرف المتحد، أمس، أولى قوافل مبادرة "أولادنا في عنينا" للكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري لأطفال المدارس، بمدرسة الوابور الجديدة للتعليم الأساسي بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.

وشهد اليوم الأول للمبادرة حضور اللواء عصام سعد محافظ الفيوم الذي حرص على تفقد خطوات الكشف والتشخيص والتأكد من توفر الأدوية اللازمة وتسجيل التلاميذ الذين يحتاجون نظارات طبية أو تدخلات جراحية بالعيون تمهيدا لإجرائها بالمجان.

وصرح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أنه تم اختيار المدارس النائية بالقرى الأكثر احتياجا للبدء بها، مشيرا إلى توقيع الكشف أمس على 975 تلميذا من المرحلتين الابتدائية والإعدادية بمدرسة الوابور الجديدة من إجمالي 1913 تلميذا، وسيتم استكمال الكشف ليوم آخر حتى يتم التأكد من خضوع جميع التلاميذ للكشف.

وأوضح زمزم أن العمل بالمدارس يتم بدقة بالغة من خلال تجميع قوائم حضور التلاميذ وتقسيمهم لمجموعات لضمان عدم التأثير على سير اليوم الدراسي، ثم تسجيل بيانات كل تلميذ وفصله على استمارة الكشف، ثم مروره بمراحل كشف العيون على أيدي نخبة من أفضل أطباء العيون بمصر، ثم تسجيل نتائج الفحص بقاعدة بيانات وتسجيل الحالات التي تحتاج تدخلات جراحية أو نظارات طبية بعد اختيار كل طفل لشكل ولون النظارة المفضلة له.

وأضاف أن التحاليل الطبية الخاصة بالأنيميا والسكري تمت بدقة بالغة من خلال أحد المعامل الكبرى التي راعت أقصى معايير مكافحة العدوى والتي نجحت في التعامل مع الأطفال وإزالة رهبتهم من إجراء التحليل، مؤكدا أن التشخيص وتحديد العلاج اللازم وجرعته تمت من خلال فريق أطباء من مستشفى أبو الريش الجامعي.

وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد إن المصرف المتحد اعتمد استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم علي أساس تعظيم كل ما يسهم به الفرد في النمو الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع. فضلا عن تعزيز الفكر والنشاط التنموي لفريق عمل المصرف داخل بيئة العمل وخارج حدود المؤسسة وهذا ما يفسر اهتمام المصرف المتحد بمجال الصحة والتعليم.

وأوضح القاضي ان اختيار مركز اطسا بمحافظة الفيوم يرجع إلى أنه يعد من أكبر المراكز بالمحافظة يصل عدد الطلبة بالمرحلة الأساسية بها إلى 6 الاف تلميذ موجودين في 7 مدارس، مشيرا إلى أن رعاية المصرف المتحد لهذه المبادرة القومية تهدف إلى رفع الوعي العام وتسليط الضوء علي حاجة هؤلاء الأطفال إلى تحسين حياتهم بالشكل الذي يضمن لهم حياة كريمة ومستقبل افضل.

من جانبه، قال عمران الحجر، مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالفيوم إن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم قدمت كل الدعم اللازم لسير أعمال القافلة بالشكل المرغوب من خلال حرص الدكتور عادل عبدالمنعم وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والمهندس هشام الغمري مدير عام الأبنية التعليمية بالفيوم، ومحمد عبدالله وكيل مديرية التربية والتعليم على الحضور وتفقد أعمال الحملة.

وكانت مؤسسة صناع الخير للتنمية قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك في شهر مايو الماضي، مع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد لتنفيذ مبادرة "اولادنا في عنينا" للكشف على الأمراض الثلاثة الأكثر انتشارا بين تلاميذ المدارس.

ترشيحاتنا

عمر السومة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش

ميدو يعلق على تتويج محمد صلاح بجائزة بوشكاش والتشكيل المثالي

السيسي وترامب يشيدان بقمتهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الدفاع الروسية تقدم دلائل جديدة تؤكد تورط إسرائيل في إسقاط الطائرة

طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

خليط طبيعي يخلصك من آلام الأسنان مثل المسكن

وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

مواعيد مباريات الأهلي القادمة.. مواجهات عربية تنتظر المارد الأحمر

مرتضى منصور يهاجم الأهلي ومحمود الخطيب دفاعا عن تركي آل الشيخ

لجنة الفتوى تكشف عن صلاة واحدة يصل ثوابها للميت

جامعة أسوان تنتهى من إعداد دليل الطالب للعام الجامعى الجديد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

انهيار أجزاء من عقار في مركز شربين بالدقهلية.. صور

انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

فيديو

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو
الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟