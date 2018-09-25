مصرع ربة منزل صدمها قطار دسوق - دمنهور خلال عبور مزلقان كفر سعد

لقيت ربة منزل مصرعها تحت عجلات أحد القطارات أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة بمنطقة مزلقان كفر سعد بدائرة مركز دمنهور، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.





تلقى مركز شرطة الرحمانية إخطارا باصطدام أحد القطارات بسيدة ووفاتها بمنطقة مزلقان كفر سعد بدائرة المركز .. وبالانتقال والفحص والمعاينة .. تبين أنه أثناء عبور هبه ق ح 25 سنة ربة منزل ومقيمة قرية كفر محلة داود بدائرة المركز لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور بجوار المزلقان المشار إليه .. اصطدم بها قطار ( ركاب ) القادم من ( دسوق / دمنهور ) مما أدى لإصابتها ووفاتها .





تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الحمدانية العام وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره " وجود كسر بالجمجمة وخروج الأحشاء وكسر بالذراعين والقدم اليمنى نتيجة الاصطدام بجسم صلب " ولا توجد شبهه جنائية.





بسؤال عم المتوفاة خيرى ف ح 63 سنة بالمعاش ومقيم بذات الناحية .. قرر بمضمون ما تقدم .. ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ولم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات بالخط المشار إليه وتحرر المحضر اللازم المركز .. وجار العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق.



