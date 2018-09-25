حركة المطار: وصول شحنة ذهب من منجم السكري.. بعثة الأهلي تغادر إلى لبنان.. موظف بالجراج يعثر على حقيبة مليئة بالأموال.. ومصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر اتحاد شركات السياحة البلجيكية

طوارئ بمطار القاهرة لتأمين وصول شحنة ذهب من منجم السكري

بعثة النادي الأهلي تغادر القاهرة متوجهة إلى لبنان

مصر للطيران الناقل الرسمي لمؤتمر اتحاد الشركات السياحية البلچيكية

موظف مطار يعثر على حقيبة بها مبالغ مالية فقدها أحد الركاب

ينشر موقع "صدى البلد" حركة المطار اليومية، لمتابعي حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، الذي شهد اليوم، الثلاثاء، إعلان حالة الطوارئ، في الساعات الأولى من صباح اليوم، من قبل سلطات المطار بالتعاون مع سلطات قرية البضائع، حالة الطوارئ لتأمين وصول وسفر شحنة ذهب قادمة من منجم السكري في طريقها إلى كندا لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إن شحنة الذهب وصلت إلى القاهرة على متن طائرة خاصة قادمة من مطار مرسى مطروح بإجمالى 384 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين، لإعادة تنقيتها وبيعها في البورصات العالمية.وشهد المطار صباح اليوم، مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متوجهة إلى لبنان لمواجهة فريق النجمة بعد غد، الخميس، في إياب دور الـ32 بالبطولة العربية.وقام فريق من العلاقات العامة بمصر للطيران بإنهاء إجراءات سفر البعثة على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى بيروت، وخاض الأهلي مرانه الأخير أمس، الاثنين، على ملعب التتش بمقر النادي بالجزيرة، بعد الراحلة التي حصل عليها اللاعبون من جانب الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، من أجل التقاط الأنفاس، عقب التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.كان الفريق اللبناني تعادل سلبيا مع النادي الاهلي في مباراة الذهاب، التي جمعتهما على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ليحتاج الأهلي إلى للفوز أو التعادل بأى نتيجة إيجابية للتأهل للدور التالي من البطولة.وعثر منسق بساحات انتظار السيارات في مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي، اليوم، الثلاثاء، على حقيبة بها "شيك لحامله" وكروت فيزا، كانت متروكة بساحات انتظار السيارات نسيها أحد الركاب، وقام بتسليمها إلى الأمن.وقالت مصادر أمنية بالمطار، إن محمد محمود تمام، منسق ساحات انتظار السيارات "الأمين"، وجد حقيبة أثناء مروره للاطمئنان على الحالة الأمنية وبفتحها أمام المتواجدين بساحات انتظار السيارات، عثر بداخلها على مبالغ مالية وشيك بـ155 ألف جنيه لحامله و10 كروت فيزا، وقام بتسليمها لمباحث مبنى الركاب 3 بالمطار.وعلى الفور تم الاتصال بصاحب الحقيبة الذي وصل إلى مباحث المطار، وقدم الشكر لمنسق ساحات الانتظار، وطالب بمنحه مكافأة مالية إلا أن المنسق رفض.من جانبها، أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، أنها الناقل الرسمي للمؤتمر السنوي لاتحاد الشركات السياحية البلجيكية الناطقة بالفرنسية (UPAV)، والذي ينعقد هذا العام بمدينتي الأقصر وأسوان في الفترة من 28 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2018.يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لوزارة الطيران المدني برئاسة الفريق يونس المصرى بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة ومن منطلق حرص الشركة الوطنية "مصر للطيران" على تقديم جميع أشكال الدعم والتشجيع لمبادرات تشجيع حركة السياحة الوافدة إلى مصر.وتأتي هذه الرعاية لإحدى أهم الفعاليات السياحية لدولة بلجيكا بمشاركة ١٥٠ ممثلا لشركات سياحة البلجيكية بحضور السفير البلجيكي بمصر ولفيف من المتخصصين بمجال السياحة والسفر بمصر، بالتعاون مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحي لمناقشة عدد من القضايا الهامة الخاصة بتطوير حركة السياحة البلجيكية إلى مصر وعدد من الأمور الأخرى.وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن استضافة هذا المؤتمر بمصر يُعد فرصة رائعة لتنشيط الحركة السياحية من بلجيكا وعودتها إلى الطفرة التي شهدتها عام 2010، كما أن مصر للطيران تحمل فوق عاتقها مسئولية المشاركة في إعادة تنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وكذلك التعاون مع شركات وهيئات وزارة الطيران المدني للمساهمة في زيادة الحركة عبر مطار القاهرة كنقطة محورية لما يمثله الموقع الاستراتيجي لمصر، بالإضافة إلى التشغيل من مطار القاهرة الدولي الذي يقدم أفضل الخدمات والربط مع شبكة مصر للطيران لما يقرب من 70 وجهة إلى 54 دولة حول العالم، حيث تعمل مصر للطيران على توفير التشغيل المناسب لتعزيز التبادل التجاري والسياحي وتدفقات الحركة بين البلدين للاستجابة لاحتياجات القطاعات المختلفة.ومن جانبه، قال الطيار شريف عزت، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: "يسعدنا الإعلان عن قيامنا بدور الناقل الرسمي للحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بمقر إقامة السفير المصري ببلجيكا، ومصر للطيران اتخذت الإجراءات اللازمة لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر بمطارات الأقصر وأسوان والقاهرة وإنهاء إجراءات سفرهم على متن أحدث طائرات الشركة من طراز البوينج B737-800 NG مباشرة من بروكسل إلى الأقصر، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم، ويأتي ذلك مواكبا لقرار زيادة مصر للطيران رحلاتها إلى بروكسل إلى 5 رحلات أسبوعيًا اعتبارًا من موسم شتاء 2018".وقام السفير المصري ببلجيكا خالد البقلي، باستضافة المؤتمر الصحفي بمقر إقامته، ومثلت مصر للطيران بالحدث مديرة مكتب بروكسل ريم عرابي، وعماد فتحي، مدير المكتب السياحي، وعدد من رجال الصحافة والإعلام.