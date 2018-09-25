محافظ القليوبية: قرارتي ستكون من الشارع ولا بد من تحسين الخدمات

أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على تحسين الخدمات بجميع القطاعات، تنفيذا لتوجيهات من القيادة السياسية ولا بد أن يشعر المواطن بتحسن في تلك الخدمات وأن يكون هناك رد فعل سريع وقوي.



جاء اليوم فى أول اجتماع للمجلس التنفيذى بالمحافظة برئاسته، مؤكدا أن اختياره محافظا يمثل له مهمة تحد.



كما توجه بالشكر للواء محمود عشماوى محافظ القليوبية السابق على ما قدمه للمحافظة خلال فترة توليه المهام، مشيرا إلى أنه قدم الكثير للمحافظة، وسيتم تكريمه قريبا جدا بديوان المحافظة.



وأكد عبد الحليم أن الاجتماع التنفيذي لن يطول عن ساعتين وباقي اليوم عمل طبيعي قائلا: "الاجتماع التنفيذي إذا طال عن ساعتين يفقد الحضور ولا بد من وجود عصر جديد من الالتزام وأنا أحب أكون ميداني، لأن قعدة المكتب غير صحية وقراراتي ستكون من على أرض الواقع".

