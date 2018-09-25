المقاصة يبدأ استعداداته لمواجهة الداخلية بالدوري الممتاز

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة اليوم استعداداته لمواجهة الداخلية المقرر إقامتها 30 سبتمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدورى الممتاز لموسم 2018 /2019.



ويسعى الجهاز الفنى للمقاصة بقيادة طلعت يوسف إلى تحقيق أفضل استعداد ممكن قبل مواجهة الداخلية من أجل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق المزيد من النتائج الجيدة.



وكان المقاصة قد نجح فى تحقيق الفوز فى الثلاث مباريات الماضية على حساب كل من وادى دجلة وحرس الحدود والإنتاج الحربى.