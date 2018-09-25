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اقتصاد

تباين مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:20 م
البورصة
البورصة
محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى متأثرا بانخفاض عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.02%، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.02%.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.04%، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.01%.



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