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دبلوماسي: الرئيس السيسي يحمل هموم المنطقة في جميع لقاءاته.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:27 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
مي فهمي
قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الدورة الـ73 للأمم المتحدة، مهمة للغاية على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس السيسي ستتناول بشكل واضح الحديث عن حل لقضايا المنطقة.

وأضاف حجازي، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس السيسي في جميع لقاءاته يكون حامل هموم المنطقة، مشيرا إلى أن مصر تدعم الحل السياسي في القضية السورية، مطالبا بالعمل على إعادة إعمار سوريا والعراق وليبيا حتى لا تترك المنطقة لحالة الدمار الموجودة منذ 7 سنوات.

وأكد أن مصر نجحت في مواجهة الإرهاب، وتنفذ برنامج اقتصادي واعد، ولكن استمرار الدعم الأمريكي لمواجهة الإرهاب على مستوى المنطقة ضروري، وعليها أن تتحمل مسئوليتها تجاه المنطقة.

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