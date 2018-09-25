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ديني

حكم هبة الأب حال حياته لأحد أولاده

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:47 م
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الإنسان حال حياته طالما كانت له أهلية التصرف بأن كان بالغًا عاقلًا رشيدًا ولم يُحجر عليه بسبب من أسباب الحجر فله التصرف فى ماله كيفما يشاء.

وأضاف "علام"، في إجابته على سؤال « أرغب فى كتابة شقة لأبني الصغير وذلك حال حياتى فهل هذا التصرف جائز شرعًا مع العلم اننى لم أفعل ذلك مع بقية أولادى؟»، أنه مادام الإنسان يملك شيئًا فهو يتصرف فيه تصرف الملاك فى أملاكهم وله ان يتصرف كيفما يشاء لكن عند تصرفه مع أولاده فأنه من المستحب ان يعدل بينهم، ولكن إن أعطى لأحد أولاده كالصغير شئ من ماله أو خصص له شقة ففى هذه الحالة لا مانع شرعا أن يهب له هذه الشقة لأجل صغره أو لأجل مبرر أخر.

وأشار الى ان العدل بين الأبناء ليست مسألة حسابية ولكنها تقديرية يستطيع فى هذه الحالة ان يحقق المصلحة من التصرف فى ان يرضى جميع أولاده ما شاء وكيفما شاء.

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