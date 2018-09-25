ردًا للجميل وعرفانا بالتضحية.. قيادات وضباط الشرطة يرافقون أبناء الشهداء فى أول يوم دراسي.. صور

كلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القيادات الأمنية بمصاحبة واستقبال أسر الشهداء وأبنائهم في اليوم الدراسي الأول لهم، وذلك تخليدًا ووفاءً وعرفانًا بتضحيات وعطاء شهداء الوطن وأبنائه البررة من رجال الشرطة الذين وهبوا أرواحهم أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني.



ونقل القيادات والضباط لأبناء الشهداء في أول أيام العام الدراسي، تحيات وتقدير السيد وزير الداخلية لأسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدين أن ذكرى آبائهم وسيرتهم العطرة ستبقى خالدة ومحفورة في ذاكرة الوطن، وأن تضحيات آبائهم الأبطال تعكس مدى إيمانهم برسالة الأمن، وشعورهم بالمسئولية تجاه البلاد وأنها ستظل دومًا وسامًا على صدور جميع رجال الشرطة يقتدون به كأروع مثال التضحية والبطولة والفداء.



وكان لتلك الزيارات بالغ الأثر فى نفوس أبناء وأسر الشهداء الذين أعربوا عن فخرهم واعتزازهم بتلك المبادرة التي تُعد تكريمًا لآبائهم وذويهم الذين استشهدوا دفاعًا عن الحق لكي يأمن الجميع.



من جانبهم أعرب القائمون على العملية التعليمية عن تقديرهم لحرص وزارة الداخلية على هذا التقليد السنوي لتتعرف الأجيال القادمة على تضحيات الرجال الذين قدموا أرواحهم من أجل مستقبل مشرق يملؤه الأمل والأمان.