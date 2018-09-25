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رياضة

عضو مجلس الأهلي: لدينا ثقة باكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن لديه ثقة كبيرة في اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية غير العادية المقبلة؛ تظرا لوعي أعضاء النادي بما يستحقه ناديهم، موضحًا أنه ينتظر نزول ومشاركة أعضاء الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل لاعتماد اللائحة.

وأضاف قنديل، في تصريح له اليوم، أن مشاركة 12.500 ألف عضو من الجمعية العمومية لاعتماد اللائحة ليس بالعدد الكبير لأن هذه اللائحة مهمة للنادي، حيث أنها ترسم خارطة طريق لمستقبل أفضل للنادي وعضو الجمعية العمومية.

وكشف قنديل عن خطة النادي التي تمت في إعداد مشروع لائحة النظام الأساسي، مؤكدا أنها تمت بمنتهى الديمقراطية، وشارك عضو النادي في كتابتها، وساهم بدور فعّال واللائحة الجديدة تعظم دوره في إدارة ناديه.

وقال قنديل إنه تم التعامل مع إعداد اللائحة منذ عدة شهور مضت، ومع الانتهاء من الصيغة الأولية تم عمل ورش عمل وندوات في مقر النادي وفرعيه بمدينة نصر والشيخ زايد، وطرح مناقشة وحوار مجتمعي عبر موقع النادي والسوشيال ميديا ؛ للتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية وبالفعل تم التواصل مع الأعضاء من خلال تلقي أكثر من ٣٥٠٠ اقتراح حول٥٣ بندا، وتم اعتماد تعديلات في أكثر من 30 بندا منها.

وأشار عضو مجلس إدارة النادي إلى إن الأهلي هو مهد الرياضة المصرية، ولديه دور وطني منذ إنشائه، مشيرا إلى أن النادي في سنة ١٩٠٧، الأهلي كان لديه قانون رياضي خاص به؛ لذا من المنطقي أن يكون للنادي لائحته الخاصة في الفترة المقبلة.

وأضاف "قنديل" أن مشروع اللائحة شارك فيه أعضاء النادي، وكذلك من خلال الكثير من مسئولي النادي السابقين، ساهم الجميع في إعداد هذه اللائحة التي يراها نموذجية، مُشيرًا إلى أنه تم التواصل مع أعضاء ورؤساء مجالس إدارات النادي السابقين؛ للمشاركة والتواصل مع إعداد اللائحة، وتم إرسال نسخ لهم بتفاصيل المشروع لسماع آرائهم.

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