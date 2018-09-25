تأجيل محاكمة أميني شرطة ومحامٍ وشقيقه في تزوير محررات رسمية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة اميني شرطة ومحام وطالب بالحقوق لاتهامهم بتزوير محررات رسمية لجلسة ٢٧ سبتمبر لرد المحكمة .
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه شقوير و مجدي عبد المجيد و حسام فتحى وامانة سر سعيد عبد الستار.
كشفت تحقيقات النيابة ، قيام المتهمين أحمد م امين شرطة و بدوي ا امين شرطة و احمد ع ا محام وشقيقه أسامة طالب الحقوق ، بان قام الاول والثاني بتزوير محررات رسمية بتغيير تواريخ تحرير محاضر جلسات علي خلاف الحقيقة.
وأضافت التحقيقات اشترك المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب جريمة التزوير.
صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه شقوير و مجدي عبد المجيد و حسام فتحى وامانة سر سعيد عبد الستار.
كشفت تحقيقات النيابة ، قيام المتهمين أحمد م امين شرطة و بدوي ا امين شرطة و احمد ع ا محام وشقيقه أسامة طالب الحقوق ، بان قام الاول والثاني بتزوير محررات رسمية بتغيير تواريخ تحرير محاضر جلسات علي خلاف الحقيقة.
وأضافت التحقيقات اشترك المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب جريمة التزوير.