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حوادث

تأجيل محاكمة أميني شرطة ومحامٍ وشقيقه في تزوير محررات رسمية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:19 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل محاكمة اميني شرطة ومحام وطالب بالحقوق لاتهامهم بتزوير محررات رسمية لجلسة ٢٧ سبتمبر لرد المحكمة .

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة جامع وعضوية المستشارين وجيه شقوير و مجدي عبد المجيد و حسام فتحى وامانة سر سعيد عبد الستار.

كشفت تحقيقات النيابة ، قيام المتهمين أحمد م امين شرطة و بدوي ا امين شرطة و احمد ع ا محام وشقيقه أسامة طالب الحقوق ، بان قام الاول والثاني بتزوير محررات رسمية بتغيير تواريخ تحرير محاضر جلسات علي خلاف الحقيقة.

وأضافت التحقيقات اشترك المتهمين الثالث والرابع في ارتكاب جريمة التزوير.

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