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رياضة

سمير عدلي ينهي كافة الإجراءات بمطار رفيق الحريري

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:19 م
صدى البلد
عبد الحكيم ابو علم
حرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على إنهاء كافة إجراءات خروج بعثة الأهلي من مطار رفيق الحريري ببيروت في دقائق معدودة.

وكان عدلي قد وصل إلى بيروت أمس الاثنين، لإنهاء كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وانتقالاتها وملاعب التدريب.

يذكر أن الأهلي يخوض مرانه الأول اليوم على ملعب صيدا في بيروت على أن يخوض مرانه الأخير غدا على ملعب المدينة الرياضية الذي يحتضن لقاء النجمة.

ويلتقي الأهلي نظيره النجمة اللبناني مساء الخميس القادم في إياب دور الـ 32 لبطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

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