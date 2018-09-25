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حوادث

عامل يقتل آخر ويلقي بجثته في ترعة كوم أمبو لرفضه الانصراف من منزله

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:17 م
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
مصطفى الرماح
نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن قنا في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بترعة وادي كوم أمبو بقنا وضبط مرتكب الواقعة.

بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة نجع حمادي بقنا بلاغا بالعثور على جثة "عامل، ٢٦ سنه " بترعة وادي كوم أمبو بناحية الحلفاية بحري بدائرة المركز.

وتوصلت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن وراء ارتكاب الحادث "عامل، 22 سنة - مقيم بوادي كوم أمبو" لوجود خلافات مالية بينهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أن المجني عليه حضر إليه لمطالبته بمبلغ مالي مدين به، ورفضه الانصراف فقام بدس عقار منوم له بأحد المشروبات ثم اصطحبه لمكان العثور عليه، واستولى منه على هاتفين وبطاقة الرقم القومي وبعض الأوراق الخاصة بالمجنى عليه وألقى جثته بمياه الترعة، وأتلف أحد الهاتفين وأخفى الهاتف الثاني وعلبة الدواء بإحدى المزارع "أرشد عنهما" وأشعل النيران في البطاقة والأوراق، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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