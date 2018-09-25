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محافظات

بروتوكول ثلاثي لتنمية العشوائيات بين دمياط والإنتاج الحربي وصندوق التطوير

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
زينب الزغبي
وقعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بروتوكولا ثلاثيًا مع وزارة الإنتاج الحربي وصندوق تطوير المناطق العشوائية بمقر الوزارة للبدء في تنفيذ أعمال تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بتكلفة قدرها 92.450 مليون جنيه.

وصرحت المحافظ بأن هذا البروتوكول يأتى انعاكسا لرغبة المحافظة فى سرعة إنجاز أعمال تطوير المنطقة، وذلك بعد إخلاء المنطقتين بشكل كامل من شاغليها وسداد المحافظة قيمة إيجارية شهرية لهم لحين الانتهاء من تلك الأعمال وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن هذا المشروع يعد ذات أهمية كبرى للقضاء على العشوائيات غير الآمنة بمحافظة دمياط، مشيرة إلى أهمية عامل الوقت فى إخراج المشروع إلى النور بشكل سريع وبصورة حضارية تليق بمكانته.

وأشارت المحافظ أيضًا إلى أنه تم التعاقد مع شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية إحدى الشركات التابعة للهيئة العامة للإنتاج الحربي، والتي تعد من الشركات الرائدة فى قطاع المقاولات للاستفادة من خبراتها في تنفيذ المشروع.

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