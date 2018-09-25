في ذكرى رحيله.. تعرف على مهن عمل بها خالد صالح قبل التمثيل

يصادف اليوم ذكرى رحيل النجم خالد صالح والذي توفي بعد صراع مع مرض القلب في 25 سبتمبر 2014 عن عمر يناهز ال50 عامًا.



ما لا يعرفه الكثير أن خالد صالح عمل بعدة مهن قبل التمثيل للإنفاق على عائلته ومنها سائق تاكسي، كما عمل بالتجارة وسافر إلى أحد الدول العربية للبحث عن فرصة عمل، ولكن كل هذه المحاولات لم تنسه حلمه الأكبر وهو التمثيل وقرر التفرغ له وبدأ كومبارس صامت وبعد ذلك تلقى عروضا كثيرة وأصبح واحدًا من أهم نجوم السينما والدراما.



ومن أشهر الأعمال الدرامية التي شارك بها خالد الصاوي فرعون و9 جامعة الدول والريان وبعد الفراق كما شارك في بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها الجزيرة والمصلحة وابن القنصل وحين ميسرة وهي فوضى.