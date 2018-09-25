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تعليم

معهد إعداد القادة بحلوان عضوا بالاتحاد العربي للشباب والبيئة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:09 م
صدى البلد
قسم التعليــــم
استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،تقريرًا مقدمًا من الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية والمشرف العام على معهد إعداد القادة بحلوان حول حصول المعهد على عضوية الاتحاد العربي للشباب والبيئة.

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،في مؤتمر الشباب السادس يوليو ٢٠١٨ بإعادة بناء الشخصية المصرية والتنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات والمجلس الأعلي للجامعات لنشر الثقافة والعمل على تنمية الولاء والاهتمام بالقضايا المتعلقة بالانتماء الوطني.

وأشار التقرير إلى مشاركة الدكتور طايع عبد اللطيف فى فعاليات المؤتمر السادس عشر للاتحاد العربي للشباب والبيئة التابع لجامعة الدول العربية تحت عنوان (بطالة الشباب والهجرة غير الشرعية: الهروب إلي المجهول)، بحضور ممثل الأمانة العامة للجامعة العربية، ورئيس اللجنة التنسيقية من وزارة الخارجية، وأمين عام الاتحاد والعديد من رؤساء وأمناء الاتحادات المختلفة وممثلي الدول الأعضاء، فضلًا عن وفد من إدارة المعهد، وعدد من طلاب بعض الجامعات والإداريين من الإدارة العامة لرعاية الشباب.

من جانبه، استعرض طايع إستراتيجية الوزارة في التوعية بتلك القضايا الهامة وأساليب التعاون مع جميع الهيئات والوزارات في هذا المجال، وسياسة وأهداف المعهد ومحاور التوعية داخل الجامعات والمعاهد المصرية، مشيرًا إلى أن حصول المعهد على العضوية يأتى تدعيمًا لسياسته وتوطيدًا للتعاون بين المعهد وجميع المؤسسات والهيئات الأعضاء في الوطن العربى.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات المؤتمر حتى الخميس المقبل، وتعقد جلساته بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وجامعة دمياط.

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