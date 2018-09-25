ضبط موظفين بأوقاف الدقهلية لتزويرهما محررات رسمية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بتزوير المحررات والمستندات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.



وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تقدم بعض الموظفين بالدولة بعقود عمل بالدول العربية لمديرية الأوقاف بالدقهلية تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الوزارات للحصول بموجبها على إجازة بدون مرتب، وتبين أنها مزورة بمساعدة أحد الموظفين بمديرية أوقاف الدقهلية.



وأضافت التحريات أن من بين تلك العقود عقد عمل بإسم المدعو / يوسف ح. م- ويحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المنسوب لإحدى الوزارات ، حيث تبين عدم صحته.



باستدعاء المدعو / يوسف ح. م- قرر بأنه فى غضون عام 2017 وأثناء تواجده بدولة السعودية للعمل بها قامت زوجته بالتوجه لمديرية الأوقاف بالدقهلية لتجديد الأجازة الخاصة به وتقابلت مع المدعو/محمود خ.- الموظف بالمديرية وقرر لها بأنه سوف ينهى إجراءات تجديد الأجازة الخاصة بزوجها مقابل (400 ) جنيه وأنها لا تعلم بأنه سيقوم بتقديم عقد عمل مزور .



عقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة أسفرت عن ضبط المدعو/محمود خ.ق- محاسب بمديرية أوقاف الدقهلية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية .



بمواجهته قرر بحصوله على العقد المزور من المدعو /عثمان ع. ع - مواليد 1972، فنى تنفيذ بمديرية أوقاف الدقهلية، مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة مقابل مبلغ (200) جنيه حيث تم ضبطه بإرشاد الأول .



وبتفتيش مسكنه عثر على 21 قرار إنهاء خدمة "مزور " بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لوزارة الأوقاف –مديرية أوقاف الدقهلية وتحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد بذات الجهة و14 قرار إجازة بدون مرتب خالية البيانات منسوب صدورها لوزارة الأوقاف – مديرية أوقاف الدقهلية وتحمل خاتم شعار الجمهورية المقلد بذات الجهة و54عقد عمل منسوبة للعديد من الشركات والهيئات بالدول العربية خالية البيانات تحمل بصمة شعار الجمهورية المقلد و3 عقود عمل "مزورة " بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الشركات بدولة عربية لمشاريع الطاقة المحدودة تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد و4 شهادة دكتوراه فخرية "مزورة " بإسم أحد الأشخاص و2 إقامة "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لإحدى الدول العربية تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد و3 بيان نجاح "مزور" بإسم أحد الطلبة و4 شهادات "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة منسوبة لـ (كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، جامعة المنصورة الدراسات العليا، وزارة التعليم العالى"معهد النيل العالى") تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لتلك الجهات و شهادة تحركات " مزورة "بإسم إحدى السيدات و شهادة خبرة " مزورة " بإسم أحد الأشخاص منسوب صدورها لمجموعة مدارس وتحمل بصمة شعار الجمهورية المقلد و خطاب "مزور " بإسم أحد الأشخاص منسوب لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية تحمل بصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد بذات الجهة و4 خطابات "مزورة" منسوبه لبعض الشركات بالدول العربية بأسماء أشخاص مختلفة لتجديد عقود العمل الخاصة بهم و 4 ورقات تحمل بصمات خاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لجهتى ( محافظة الدقهلية " الشئون الإدارية" – جامعة المنصورة " الإدارة العامة لشئون التعليم") وكمية من الطوابع المقلدة الخاصة بإحدى الوزارات .



بمواجهة المتهمان أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه وقيامهما بترويج المحررات الرسمية المزورة على راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية .



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

