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محافظات

محافظ الدقهلية: وضع خطة شاملة لتطوير عزبة الشط الفترة القادمة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:23 م
صدى البلد
همت الحسينى
أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه سيتم وضع خطة جديدة لتطوير عزبة الشط التابعة لمركز شربين والتي أصبحت "منسية "بسبب مشكلات تعانى منها القرية منذ فترة ولم يتم حلها.

جاء ذلك اثناء زيارة شاروبيم، للشط حيث قام بجولة في القرية زار خلالها مدرسة العزبة التي افتتحت مؤخرا واطمئن علي سير العملية التعليمية، واستمع الي شكاوي المواطنين من ابناء القرية خاصة الشكاوي المتعلقة بنقص المدرسين، وطلب من وكيل وزارة التربية والتعليم، في اتصال هاتفي بسرعة سد العجز.

كما استمع شاروبيم، الي الشكاوي الخاصة بـ سوء حالة الطرق بالقرية وضعف الإنارة بها ووعد برصف الطريق الرئيسي للقرية وإنارته، لكنه طالب اهالي القرية بالمشاركة المجتمعية مع الدولة التي لا تدخر جهدا في تلبية احتياجات المواطنين علي قدر ما تسمح به الموارد.

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