محافظ الدقهلية: وضع خطة شاملة لتطوير عزبة الشط الفترة القادمة

أكد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، أنه سيتم وضع خطة جديدة لتطوير عزبة الشط التابعة لمركز شربين والتي أصبحت "منسية "بسبب مشكلات تعانى منها القرية منذ فترة ولم يتم حلها.





جاء ذلك اثناء زيارة شاروبيم، للشط حيث قام بجولة في القرية زار خلالها مدرسة العزبة التي افتتحت مؤخرا واطمئن علي سير العملية التعليمية، واستمع الي شكاوي المواطنين من ابناء القرية خاصة الشكاوي المتعلقة بنقص المدرسين، وطلب من وكيل وزارة التربية والتعليم، في اتصال هاتفي بسرعة سد العجز.



