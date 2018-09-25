القابضة للبتروكيماويات: توريد 500 ألف طن ميثانول لسد احتياجات السوق المحلي



وأضاف "هلال" أن الشركة القابضة تولي اهتماما كبيرا لإتفاقية بيع وتسويق الميثانول في السوق المحلي لما تحققه هذه الإتفاقية من تلبية للإحتياجات المتزايدة للسوق من هذا المنتج فضلا عن تشجيع الصناعات المحلية القائمة علي إستخدام الميثانول كمدخل رئيسي في تصنيع العديد من المنتجات ذات القيمة المضافة".



وأوضح محمد شندي ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ميثانكس مصر " نحن نحتفل بإنجاز مرحلة جوهرية جديدة ببيع 500،000 طن من الميثانول محليًا من خلال الشركة القابضة للبتروكيماويات ويُعد هذا النجاح شهادة على الشراكة القوية بين شركتي" إيكم " وميثانكس .



وأضاف شندي : "والأهم من ذلك، هو أننا حققنا هذا النجاح بطريقة آمنة حيث تُعتبر السلامة بالنسبة لنا هي أُولى أولوياتنا، ونحن مُلتزمون بتقليل المخاطر خلال جميع مراحل نقل الميثانول وتوزيعه وتخزينه واستخدامه".



وقد احتفلت كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (إيكم) وشركة ميثانكس مصر بتوريد 500,000 طن ميثانول إلى السوق المحلي كخطوة مهمة في الشراكة بين الشركتين وتنفيذا للخطة القومية للبتروكيماويات في مصر.



حضر الاحتفالية الرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس العالمية جون فلورين، ونائب الرئيس الأول للموارد المؤسسية بشركة ميثانكس العالمية براد بويد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات الكيميائى سعد هلال ، والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر وعضوها المنتدب محمد شندي.



وتُعد الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات "إيكم" هي المسوق الوحيد للميثانول المُنتج محليًا في مصر. كما ان شركة ميثانكس مصر هي المُنتِج الوحيد للميثانول في مصر وأكبر مشروع كندي مشترك والذي تبلغ حصة شركة ميثانكس به نسبة 50% مع الشركاء من الحكومة المصرية، الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات بنسبة 12%؛ والشركة المصرية القابضة للغازات بنسبة 12%؛ وجاسكو للغازات الطبيعية بنسبة 9%؛ إضافة لحصة شركة الاستثمارات البترولية العربية بنسبة 17%.



ويتم إنتاج الميثانول في مصنع الشركة المصمم بأحدث تكنولوجيا بمحافظة دمياط حيث يتم تصديره أو بيعه محليًا، كما يُعد الميثانول من إحدى مواد التغذية الرئيسية التي تعتمد عليها مجموعة كبيرة من الصناعات، بما في ذلك منتجات البناء والإنشاء ، وصناعة المواد البلاستيكية ، والفورمالدهايد.

كشفت الشركة القابضة للبتروكيماويات عن إنتاج وتوريد 500 ألف طن ميثانول لسد احتياجات السوق المحلى لدعم وتطوير الصناعاة المحلية. يأتى ذلك تنفيذا للخطة القومية للبتروكيماويات التى تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية.وقال سعد هلال ، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن ما تحقق يأتى فى سياق تنفيذ الخطة القومية للبتروكيماويات واستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لإحلال المنتج المحلي محل الواردات، مشيرا إلى ان توريد هذه الكمية تم بالتعاون مع شركة ميثانكس العالمية.