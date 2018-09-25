انتظام الدراسة في مؤسسات الرعاية أطفال بلا مأوى

انتظمت الدراسة في مؤسسات الرعاية الخاصة ببرنامج "حماية الأطفال بلا مأوى"، وتابعت وزارة التضامن الاجتماعي توزيع الزي المدرسي على الأبناء بالمؤسسات والكتب والأدوات المدرسية.





وانتظمت ٣٠ ابنة من دار فتيات العجوزة في الدراسة في المرحلة الابتدائية وابنتين في المرحلة الإعدادية وابنة واحدة في المرحلة الثانية.





وفي مجمع الدفاع الاجتماعي انتظم ١٠ أبناء في مدرسة الصف الواحد، كما انتظم ٢٠ ابنا في المدرسة الصديقة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.





وفي دار الحرية تم انتظام الأبناء في التعليم بعدد أبناء ٦٦ في المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوي، كما تم انتظام ابن في المرحلة الجامعية كلية التجارة جامعة عين شمس.





كما انتظم أبناء دار التربية للبنين بالشرقية باجمالي عدد ١٩ ابنا منهم ١٨ في مراحل تعليمية مختلفة وابن في جامعة الأزهر.



