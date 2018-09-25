محافظ كفر الشيخ لوكيل الصحة الجديد: الخدمة الطبية أمانة في رقبتك

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور فيصل محمود جودة، قبيل استلام عمله وكيلًا لوزارة الصحة بكفر الشيخ؛ لوضع خطة العمل خلال المرحلة المقبلة بما يساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وذلك بحضور المهندس راضي أمين، السكرتير العام للمحافظة.





وكلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة الجديد، بإعادة توزيع الأطباء والتمريض حسب احتياجات المستشفيات والوحدات الصحية والتعاون مع المراكز الطبية المتخصصة والجامعة والمستشفيات الجامعية، وتحقيق الانضباط الإداري بالقطاع الصحي، وغلق العيادات الخاصة المخالفة.





كما وجه طه بإعداد تقرير شهري عن الخدمات المقدمة للمواطنين، والتأكد من جودة التعقيم وحصر لماكينات الغسيل الكلوي، والتأكيد على توافر المستلزمات والأدوات الطبية، وحصر العمليات التي تقام في المستشفيات والتواصل مع النواب، حيث إنهم داعمون للخدمات والتنمية بالمحافظة.





وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة والمرور، خاصة الطب الوقائي والعلاجي، للتأكد من جودة الخدمات بالمستشفيات بالمدن والوحدات الصحية بالقرى، حيث منح وكيل الوزارة مهلة شهرا لتلقى آراء المواطنين عن مستوى الخدمات الطبية، وثلاثة أشهر لمناقشته حول المشاكل التي يعانى منها المواطنون بالقطاع الطبي.



