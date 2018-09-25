ضبط ٤ أشخاص سرقوا ٥٠٠ ألف جنيه من مندوب مبيعات ببنى سويف

تمكنت مديرية أمن بنى سويف من ضبط 4 من مرتكبى واقعة إطلاق النيران تجاه مندوب مبيعات وإصابته وسرقة مبلغ مالى 500 ألف جنيه كان بحوزته.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة بنى سويف بوصول المدعو /محمد ع. م- ٣٨ سنه ، مندوب مبيعات بإحدى الشركات ومقيم بدائرة القسم لإحدى المستشفيات الخاصة مصاب بطلق نارى بالفخد الأيمن وكسر مضاعف بعظمة الفخد وبسؤاله قرر أنه عقب تحصيلة مبالغ ماليه لصالح الشركة من عملائها ببنى سويف والتى تقدر بحوالى (500) ألف جنيه تقريبًا وحال إستقلاه السيارة رقم (51219) ملاكى بنى سويف رفقة المدعو /عبدالمنعم م. ع- أحد عملاء الشركة لتوصيله لمسكنه فوجئ بسيارة تاكسى لايعلم بياناتها يستقلها شخصان بخلاف قائدها تتوقف فجاة أمامه وقيام شخصان من مستقليها بمحاولة سرقة المبالغ المالية التى قام بتحصيلها وعند مقاومته قام أحدهما بإطلاق عيار نارى من بندقية آليه تجاهه محدثًا إصابته وتمكنوا من الإستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين .



على الفور تم تشكيل فريق بحث بالإشتراك مع قطاع الأمن العام لكشف غموض وملابسات الواقعة وضبط مرتكبيها ، وقد أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب الواقعة كلٍ من عبدالرحمن أ. م- مواليد 1968، مقيم ببندر بنى سويف وشعبان م. ع- مواليد198، مقيم بياض العرب ومحمود ا. ا- مواليد 1984، مسئول أمن بإحدى المستشفيات بالفيوم، مقيم بدائرة قسم شرطة الفيوم ومحمد ع. ج- مواليد 2000، سائق تاكسى مقيم بدائرة قسم شرطة الفيوم ومحمد ر. أ- مواليد 1985، مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم .



عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمين من الأول حتى الرابع وتبين عدم تواجد الخامس بمحل إقامته.



وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب وضُبط بحوزتهم (مبلغ مالى أكثر من 298 ألف- 3 هواتف محمولة- السيارة المستخدمة فى الحادث ) كما أضاف المتهمون أن المتهم الهارب هو من قام بإطلاق النيران على المجنى عليه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

