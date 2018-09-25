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فن

إليز ليبيك لـ صدى البلد: شعرت بالراحة في مصر وكأنها بيتي الثاني.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:16 م
اليزا ليبيك
اليزا ليبيك
شروق إبراهيم - عدسة صلاح مهدي
أكدت المطربة الأمريكية اليز ليبيك، أنها وجدت أسمى المعاني الانسانية عندما زارت مصر وهو عكس ما يتم نقله في وسائل الاعلام الأمريكي، معربة عن حبها لمصر والمصريين.

وقالت "ليبيك"، خلال ندوة بموقع "صدى البلد" إنها عندما اتت لمصر شعرت بالدفء وكأن مصر بيتها الثاني، لافتة إلى أنها عشقت الطعام المصري كثيرًا والأجواء بشكل عام في القاهرة.

وأشارت إلى أنها اختارت مصر لتكون أولى محطاتها من اجل التعرف على الثقافة العربية لأن حضارة مصر هي الأقدم والاعرق، قائلة: "إذا اردت ان تبحث عن شيء فعليك ان تبدأ بحثك من الأقدم للأحدث".

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