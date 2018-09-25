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حوادث

ضبط ٣ متهمين خطيرين في حملة بكفر الشيخ

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:19 م
ًصورة أرشيفية - ضبط
ًصورة أرشيفية - ضبط
مصطفى الرماح
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، حملة أمنية مكبرة استهدفت بدائرة مركز شرطة البرلس مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى وإدارة قوات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط "ضياء.م.م"، ٢٨ سنة،مقيم بندر بلطيم، سبق إتهامه في ٣ قضايا "مشاجره وضرب، شروع فى قتل وخطف شخص" وبحوزته (بندقية آليه - ٢ بندقية خرطوش 53 طلقة نارية مختلفة الأعيرة - ٤٥٠ جراما لمخدر الحشيش ) وأبو الحمد.ح.م،٤١ سنة،مهندس زراعى، مقيم بدائرة مركز شرطة البرلس، سبق إتهامه فى ٤ قضايا "خيانة أمانة" وبحوزته (بندقية آليه و١٨ طلقة لذات العيار) وعادل.ص.إ،٥٤ سنة،مقيم ببندر بلطيم، سبق إتهامه فى قضية "ضرب أفضى إلى الموت" وبحوزته (بندقية آليه و14 طلقة لذات العيار).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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