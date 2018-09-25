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أخبار العالم

سلطنة عمان تتصدر قائمة شركات الطيران العالمية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:05 م
صدى البلد
شيرين عادل
تصدرت شركة "عمان إير" كأفضل شركة طيران عربي وخليجي وضمن أفضل 5 شركات طيران عالمي أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018.

وأثنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل والاتصالات لسلطنة عمان عبر "تويتر"، على اختيار @omanair تصدره أفضل شركة #طيران عربي وخليجي.

وقالت: "هذا ضمن أفضل خمس شركات طيران عالم أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018، وذلك حسب أحدث تصنيف موقع "تصنيفات الطيران" المتخصص بالسفر والطيران".

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