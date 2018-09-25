سلطنة عمان تتصدر قائمة شركات الطيران العالمية

تصدرت شركة "عمان إير" كأفضل شركة طيران عربي وخليجي وضمن أفضل 5 شركات طيران عالمي أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018.
وأثنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل والاتصالات لسلطنة عمان عبر "تويتر"، على اختيار @omanair تصدره أفضل شركة #طيران عربي وخليجي.
وقالت: "هذا ضمن أفضل خمس شركات طيران عالم أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018، وذلك حسب أحدث تصنيف موقع "تصنيفات الطيران" المتخصص بالسفر والطيران".
وأثنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل والاتصالات لسلطنة عمان عبر "تويتر"، على اختيار @omanair تصدره أفضل شركة #طيران عربي وخليجي.
وقالت: "هذا ضمن أفضل خمس شركات طيران عالم أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018، وذلك حسب أحدث تصنيف موقع "تصنيفات الطيران" المتخصص بالسفر والطيران".