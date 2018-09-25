سلطنة عمان تتصدر قائمة شركات الطيران العالمية

تصدرت شركة "عمان إير" كأفضل شركة طيران عربي وخليجي وضمن أفضل 5 شركات طيران عالمي أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018.



وأثنت الصفحة الرسمية لوزارة النقل والاتصالات لسلطنة عمان عبر "تويتر"، على اختيار @omanair تصدره أفضل شركة #طيران عربي وخليجي.



وقالت: "هذا ضمن أفضل خمس شركات طيران عالم أكثر أمنًا وسلامة خلال عام 2018، وذلك حسب أحدث تصنيف موقع "تصنيفات الطيران" المتخصص بالسفر والطيران".