عبد الدايم توافق على إنشاء قصر ثقافة بمدينة زفتى

وافقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، اليوم الثلاثاء، على إنشاء قصر ثقافة بمدينة زفتى، بمحافظة الغربية على مساحة 500 متر، وذلك في إطار خطة الوزارة لدعم الثقافة والفنون وإنشاء العديد من قصور الثقافة في شتى مدن ومحافظات الجمهورية.



وتقدم الإعلامي محمد فودة، بمذكرة لوزيرة الثقافة للموافقة على إنشاء قصر ثقافة بمدينة زفتى، الذي يمثل حلمًا لأبناء المدينة، ووافقت وزيرة الثقافة على الفور في لقاء جمعها بالإعلامي محمد فودة بمبنى الوزارة.



وأعرب فودة عن سعادته بلقاء وزيرة الثقافة قائلا إن "تلك القامة الثقافية والفنية الكبيرة والتى لا تتوانى عن دعم الإبداع ونشر الفن والثقافة في شتى محافظات الجمهورية".



وأشاد "فودة" بدعم اللواء محمد شوقي بدر، رئيس مركز ومدينة زفتى بالمحافظة، والذي "ساهم وبشكل كبير في تحقيق هذا الحلم لأهالي المدينة حتى يكون منبرًا للتنوير والثقافة والفنون".

