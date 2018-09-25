انهيار المباني مسلسل مستمر.. سقوط عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية.. وانهيار عقار بمساكن الشيخ عبد الله في فارسكور

سقوط عقار بمساكن الشيخ عبد الله في فارسكور

انهيار أجزاء من عقار في مركز شربين بالدقهلية

انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية

شهدت عدد من المحافظات اليوم، الثلاثاء، انهيار بعض العقارات، خاصة القديمة التي تتواجد غالبا بالمناطق الحيوية، أو المخالفة للقانون والتي يحدث لها ميل بعد إنشائها وانفصالها عن المباني المجاورة، ما يتسبب في انهيارها وينتج عنها ضحايا وإصابات.ففي محافظة الإسكندرية، انهار عقار قديم مكون من 7 طوابق بمنطقة كرموز غرب الإسكندرية، ما أدى لحدوث تصدعات وشروخات بـ 3 عقارات مجاورة له، وذلك دون حدوث إصابات، فيما أمر مهندسو الحي بإخلاء العقار لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.وكان اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسقوط أجزاء من العقار رقم 54 شارع الألبان منطقة غيط العنب.وعلى الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتها إلى موقع الحادث.وتبين من الفحص أن العقار مساحته حوالي 70 مترا مربعا، مكون من طابق أرضي و6 طوابق علوية بكل طابق شقة واحدة، خال من السكان، وانهار بالكامل حتى سطح الأرض دون حدوث إصابات.وتسبب انهيار العقار في حدوث تصدعات وشروخات بـ 3 عقارات مجاورة أرقام 52 و56 شارع الألبان، و53 شارع النرجس خلف العقار محل البلاغ.وأفاد مهندسو الحي بسابقة صدور قرار هدم العقار محل البلاغ - لم ينفذ - وأوصى بإخلاء العقارات الثلاث المُشار إليها من السكان دون المنقولات لحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.وتم التنبيه على قاطني العقارات المُشار إليها بما جاء بقرار مهندس الحي وتعهدوا بالإخلاء، ووضع الحواجز الحديدية بالشارع محل البلاغ لحين قيام الحي برفع مخلفات العقار المنهار، وتحرر المحضر إداري قسم شرطة كرموز، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.وفي محافظة دمياط، فوجئ سكان مساكن الشيخ عبد الله بمنطقة المقابر بمدينة فارسكور بمحافظة دمياط، بانهيار أحد أسقف العقار، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بمجلس مدينة فارسكور برئاسة اللواء ياسر الحفناوى، رئيس مجلس المدينة، وتم غلق الشارع وإخلاء المبنى على الفور.وأصدر رئيس مجلس مدينة فارسكور بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لفحص المبنى ومراجعة قرارات الإزالة السابقة للمبنى، والسبب وراء عدم تنفيذها.وفي محافظة الدقهلية، شهدت عزبة المأمور التابعة لمركز شربين بالدقهلية، انهيار جزء من عقار مكون من 4 طوابق.وعلى الفور توجه كل من أشرف بكر، رئيس مركز ومدينة شربين، زكريمة صديق، نائب رئيس المركز، والمهندس حمادة العراقي، مدير الإدارة الهندسية، والفنيين برئاسة المركز، إلى مكان الواقعة.وبالفحص تبين سقوط جزء من بلكونة في الدور الرابع بأحد المباني القديمة، دون وقوع أي إصابات، وتم إزالة مواطن الخطورة حفاظا على الأرواح والممتلكات، وعرض المبني على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.