في عيد ميلاد ناصيف زيتون.. تعرف على عمره

يحتفل النجم السوري ناصيف زيتون الذي أصبح واحدًا من أهم الأصوات الشبابية في الوطن العربي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ30 فهو من مواليد 25 سبتمبر عام 1988 ومسقط رأسه في محافظة درعا السورية.



كان برنامج ستار أكاديمي الشهير نقطة انطلاق ناصيف زيتون لعالم الشهرة بعدما حصد لقب الموسم السابع، ونجح في تكوين شخصية لنفسه في عالم الغناء على مدار الأعوام الماضية.



وقدم ناصيف عدد من الاغنيات الناجحة اخرها بدها اياها التي حققت نسب مشاهدة عاليه، بربك وأغنية مجبور تتر مسلسل الهيبة لمواطنه الفنان تيم حسن.