ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

في عيد ميلاد ناصيف زيتون.. تعرف على عمره

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:02 م
ناصيف زيتون
ناصيف زيتون
شروق إبراهيم
يحتفل النجم السوري ناصيف زيتون الذي أصبح واحدًا من أهم الأصوات الشبابية في الوطن العربي، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ30 فهو من مواليد 25 سبتمبر عام 1988 ومسقط رأسه في محافظة درعا السورية.

كان برنامج ستار أكاديمي الشهير نقطة انطلاق ناصيف زيتون لعالم الشهرة بعدما حصد لقب الموسم السابع، ونجح في تكوين شخصية لنفسه في عالم الغناء على مدار الأعوام الماضية.

وقدم ناصيف عدد من الاغنيات الناجحة اخرها بدها اياها التي حققت نسب مشاهدة عاليه، بربك وأغنية مجبور تتر مسلسل الهيبة لمواطنه الفنان تيم حسن.

ترشيحاتنا

بالأسماء.. مصرع تلميذة وإصابة 8 آخرين في حادث ميكروباص بالإسماعيلية

التعليم: الميكروباص المقلوب بحادث الإسماعيلية مؤجر وغير تابع لأي مدرسة

استجابة لـ صدى البلد.. أمن القاهرة يزيل إشغالات المقاهى بمدينة نصر

بالأرقام.. الجمهور فعل المستحيل من أجل محمد صلاح.. و5 لاعبين سبقوه في الترتيب

هجوم قوي من الاتحاد الدولي على ميسي ورونالدو وإشادة بمحمد صلاح

كينو نجم بيراميدز يقترب من هذا النادى خلال الانتقالات الشتوية

شاهد.. أنثى النمر تصارع الموت داخل سيرك بعد قفزها من حلقة نار

لجنة الفتوى تكشف عن صلاة واحدة يصل ثوابها للميت

بدء اجتماع ثلاثي في أديس أبابا حول سد النهضة

الحكومة توضح حقيقة وجود القدس عاصمة لإسرائيل في كتاب بالإعدادية

تطور جديد في فضيحة تهدد بإلغاء جائزة نوبل

انهيار عقار وتصدع 3 مبان مجاورة فى كرموز بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميناء الإسكندرية يفوز بجائزة أفضل ميناء في تحقيق أعلى فائض بالإيرادات..صور

اهتمت بفساتين الفنانات وتجاهلت الأفلام المشاركة.. مهرجان الجونة يكشف سطحية التغطية الإعلامية

مدير أمن الإسماعيلية يطمئن على الطلاب المصابين في حادث انقلاب أتوبيس مدرسة

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

فيديو

طريقة عمل باذنجان باللحمة المفرومة للشيف نجلاء الشرشابى
خبير أمن معلومات: جوجل قادرة على التحكم في المجريات السياسية للدول.. فيديو
خبير تغذية: السمنة تسبب الأمراض السرطانية.. فيديو
شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟